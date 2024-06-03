Bursa'da faaliyet gösteren Rumeli kökenli derneklerden biri olan Bursa Kumanova Kültür ve Dayanışma Derneği heyeti, Nisan ayında yapılan Olağan Genel Kurul sonucunda göreve gelen İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yeni Başkan ve yöneticilerine tebrik ziyaretinde bulundu.

Bursa Kumanova Kültür ve Dayanışma Derneği heyetini, İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, yönetim kurulu ve dernek üyeleri dernek kapısında karşıladı.



Bursa Kumanova Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Burhanettin İleri ziyarette yaptığı konuşmasında, derneklerinin 2016 yılında Bursa-Osmangazi Tuna Mahallesinde kurulduğunu, 8 yıldan bu yana Bursa'da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirttikten sonra, 16 Nisan 2024 tarihindeki kongrede göreve gelen Başkan Serkan Ay ve yönetim kurulunu tebrik etti ve başarılar diledi. Başkan İleri, ayrıca Bursa'daki federasyonlardan biri olan RUMELİFED'e yeni üye olduklarını, İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni de RUMELİFED'de görmek istediklerini söyledi.



İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, Bursa Kumanova Kültür ve Dayanışma Derneği heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Nisan ayında yapılan kongrede kendilerini yalnız bırakmayarak katılım sağladıklarından dolayı dernek yönetimine teşekkürlerini iletti. Başkan Ay, RUMELİFED'e üye olma noktasında aceleci davranmak istemediklerini, konuyu yönetim kurulu toplantısında gündeme getirip enine boyuna değerlendirerek karar almak istediklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Bursa Kumanova Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Burhanettin İleri, göreve yeni gelen Başkan Serkan Ay'a bir çiçek takdim etti ve beraberindeki heyetle birlikte dernek binasından ayrıldı.