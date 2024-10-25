Prof. Dr. Ali Murat Kırık, kumar sitelerinin tehlikelerinin giderek derinleştiğini ve yapay zeka ile gençlerin kendilerine ve ailelerine zarar verdiğini vurguladı. Dijital çağın getirdiği sorunlardan biri olan yasa dışı kumar siteleri, binlerce insanın mağdur olmasına ve yüzlerce ailenin dağılmasına yol açıyor.

Yapay zeka kullanılarak tasarlanan bu kumar siteleri, kullanıcıları daha fazla para yatırmaya zorluyor ve asla kazandırmıyor. Büşra Arslantaş'ın sorularını yanıtlayan Kırık, gençlerin hayatını karartan bu sanal kumar tehdidi ve mücadele yöntemleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Sistem, yeni kullanıcıları kazanmak için her zaman kazanç vaat ediyor. İnsanlar kazandıklarında, bu kazancı çekip başka hesaplar açarak biriktirmeye çalışıyorlar. Ancak yasa dışı sistem, bunu fark ettiğinde yapay zeka ile bir tuzak kuruyor. Kullanıcılara, 'Kendi paranı koymadın, bunun 10-20 katı haline getirmen gerek' diyor. Bu durum, kişilere ciddi bir tuzak kurmuş oluyor. Başlangıçta kazandıktan sonra bunun devam edeceğini düşünerek tekrar oynamaya başlıyorlar ve bataklık derinleşiyor. Sonunda, 'En azından ana paramı kurtarayım' diyorlar, ama bu sistemde kazanma şansları yok. En büyük sorun, batağa saplananların ciddi bir bağımlı hale gelmesi ve çevresini de bu duruma yönlendirmesidir. Bir kişi, 10-100 kişiyi buraya çekebiliyor, bu da sürekli olarak sistemin kazanç sağlamasına yol açıyor," dedi.