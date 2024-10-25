Bu açıklamaya en sert yanıt, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü açıklamasında terör örgütü lideri Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM grubuna hitap etmesi gerektiğini belirtti. Bu çağrı, Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel tarafından da desteklenmiştir. Gözlemlerimize göre, bu çağrıya CHP ve AK Parti de tam destek veriyor. Artık Türkiye'de, Cumhur İttifakı ve CHP'nin birleşimiyle oluşan yeni bir yapı, 'Cumhur Halk Partisi' ortaya çıkmıştır. Bu yeni oluşum, DEM ile bir koalisyon içerisindedir. Erdoğan, Özel, Bahçeli ve Öcalan'ın birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Bahçeli'nin 'terörist başı Öcalan TBMM'de DEM grubuna hitap etsin' ifadesi, siyasi bir çılgınlıktır. Bahçeli'nin terör örgütünü hiç tanımadığı anlaşılıyor," dedi.

Kaynak: Noktaa Gazete