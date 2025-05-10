Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurban kesim elemanı sertifikasına sahip olmak isteyen vatandaşlara ücretsiz eğitim verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kurban kesim elemanı kursu açtı. Kurban Bayramı’nda sağlıklı kesim yapılabilmesi, etlerin doğru şekilde parçalanması ve sonrasında hijyenik şartlarda saklanabilmesi amacıyla düzenlenen kursa yoğun katılım oldu.

Toplam 20 ders saatinden oluşan kurs programı, teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştiriliyor. Eğitim programı; iş sağlığı ve güvenliği, kurban kesmenin İslamiyet’teki yeri ve önemi ile kurban kesim işlemi modüllerinden oluşuyor. KO-MEK kursiyerlerine, veteriner hekimler tarafından teorik bilgiler aktarılırken, pratik uygulamalar ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin uzman kesim personeli tarafından yapılıyor. Uygulamalı eğitimler, Solaklar Yolu üzerinde hizmet veren İzmit Mezbahası’nda gerçekleştiriliyor.

Kursu bitiren bireylerin kurbanın İslamiyet’teki önemi ve dini dayanakları, vekalet alma, tekbir getirme, kurban keserken okunması gereken dualar ve İslami usullere göre kurbanı kesme, yüzme ve parçalama konularında bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanıyor. Ayrıca kurban atıklarının bertarafının önemi, koku, hastalık, karasinek gibi olumsuz etkilerin önüne geçilmesi hakkında da detaylı bilgi verildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.