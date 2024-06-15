Kurban Bayramı arefesinde, kurban pazarlarındaki yoğunluk devam ediyor. Sultangazi’de bulunan kurban pazarında da henüz kurbanlıklarını almamış vatandaşlar büyük bir yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı’na bir gün kala, kurban pazarlarındaki yoğunluk devam ediyor. Sultangazi’de bulunan kurban pazarında da Arefe günü olması nedeniyle büyük bir yoğunluk yaşandı. Pazarda son pazarlıkların yapıldığı, bazı çadırlarda hayvanların tamamının satıldığı ve ‘bitti’ yazılarının asıldığı görüldü. Kurbanlık hayvan almaya gelen vatandaşlar, istedikleri kurbanlıkları bulabilmek için acele ederken, satıcılar da vatandaşlara hızlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Pazarda yaşanan bu yoğunluk, Kurban Bayramı’nın coşkusunu ve heyecanını bir kez daha gözler önüne serdi. Satıcılar ve alıcılar, bayramın manevi atmosferini paylaşırken, pazardaki hareketlilik bayramın habercisi oldu.

“Aslında bir strateji değil ama ortağımız son güne kadar bekledi”

Henüz istedikleri hayvanı bulamadığını belirten Hüseyin Döngel, “Biz henüz istediğimiz hayvanı bulamadık. Fiyatlar bize biraz pahalı geliyor, inşallah bulacağız. Çok seçenek var çünkü bugün burası çok kalabalık, ben daha önce birkaç kez daha pazarları dolaştım ama bugün fiyatların biraz daha düştüğünü söyleyebiliriz. Aslında bir strateji değil ama ortağımız son güne kadar bekledi ve bugün karar verdi, bugün alacağız inşallah. Bugün çok kalabalık ve bu bizim için biraz kötü, biraz sakin olsaydı daha iyi olabilirdi. Belli bir limitimiz var, o limiti geçmeden inşallah hayvanımızı pazarlık yaparak alacağız’’ şeklinde konuştu.

“Her sene böyle erkenden hayvanlarımın satışını tamamlamış oluyorum”

Yıllardır hayvancılık yaptığını, Samsun’dan hayvan getirdiğini ve tüm hayvanların satışını tamamladığını söyleyen Şükrü Toklu ise “Ben 35 senedir kurban işi yapıyorum. 15 senedir Sultangazi pazarına geliyorum. Malım yayla malıdır, çok bakımlıdır, sağ olsun müşterilerim de onun farkındalar ve her sene böyle erkenden hayvanlarımın satışını tamamlamış oluyorum. Hayırlısıyla kendi kurbanımı kesmek üzere memleketime yola çıkıyorum. Her çeşit insan olduğu gibi kurban kesen insanların da çeşitleri var. Arefe günü, hatta bayramın birinci günü bile kurbanlık almaya gelenler oluyor. Satıcılar mallarını geri götürmemek için ucuza veriyorlar, ‘Arefe günü alırım’ düşüncesine kapılıyor vatandaşlar da bu nedenle” ifadelerini kullandı.