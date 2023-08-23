Silahla yaralandı bakkala sığındı

Mahmudiye mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Olay Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde meydana geldi.

Suriye uyruklu Muhammed Elhelef(27), henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs ile tartıştı. Şahıs, Suriye uyruklu şahsa kurşun yağdırdı. Göğsüne isabet eden mermiyle yaralanan şahıs, bakkala sığındı. Saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis şüpheliyi arıyor.