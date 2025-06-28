Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması büyük bir faciayı önledi. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Muhabir: Şerife öz