Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;Değerli Cumhuriyet Halk Partililer ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne inanan, umut olarak ona sarılan değerli vatandaşlarım.

31 Mart ile iktidarını kaybedenler, koltuklarını ve saltanatlarını korumak için Cumhuriyet Halk Partisi’ni hedefe almış, devletin tüm kurumları ile partimize ve partililerimize saldırı halinde, partimizle bir savaş halindedir.

Şimdi hedef yükselen liderliği ile, hiçbir yol arkadaşını yalnız bırakmayan Genel Başkanımız Özgür Özel’dir.

Cumhuriyet Halk Partisi bir davanın, küllerinden doğan Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin adıdır. Bugün de umudun kendisidir.

Hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliyi kaybetme, kırma, yok sayma lüksümüz olmadığı gibi, Genel Başkanımız Özgür Özel’in, bugün tutsak edilen başta Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun, belediye başkanlarımızın ve tüm yol arkadaşlarımızın mücadelesinden bir an bile kendimizi ayırmadan birlik ve beraberlik için yanlarındayız.

CHP Kurultay tartışmalarıyla, YSK nın onayladığı olağanüstü kurultay ile aynı delegelerin neredeyse tamamının desteği ile aynı yönetim ile yoluna devam etmektedir.

CHP’yi karıştırmayı, karşı karşıya getirmeyi düşünenler, görecektir ki; hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, Altı Ok’u gönlünde taşıyanlar buna izin vermeyecektir.

Partimiz iktidarın bu kumpasından da güçlenerek çıkacaktır. Buna inancım tamdır!

Kurtuluş yok tek başına,

Ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Tam Yol İleri !