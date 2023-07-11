-Muhtar, “Hayvancılık Neredeyse Bitmek Üzere”-

Kurşunlu Mahallesindeki meraların temizlenmemesine mahalle muhtarı tepki gösterdi. 4 kez dilekçe vermesine rağmen bir türlü çalışma yapılmadığını söyleyen Kurşunlu Mahalle Muhtarı İbrahim Kılıç, “Meraların bu hali yüzünden hayvancılık neredeyse bitmek üzere” dedi.

“TARIMI BİTİRMEYE Mİ ÇALIŞIYORSUNUZ?”

Kurşunlu Mahalle Muhtarı İbrahim Kılıç, mahallede bulunan meralarda yaşanan temizlik sorununa dikkat çekerek, “Ben Kurşunlu Mahallesi Muhtarı olarak bu meraların temizlenmesi için 4 kez dilekçe yazdım. Bizim burada hayvancılık yapılmakta. Ancak meraların bu hali yüzünden hayvancılık neredeyse bitmek üzere. Buraların temizlenmesi gerektiği halde, bu durumu bildirdiğimiz halde bu meralar neden temizlenmiyor? Etin kilosu 350 TL oldu. Böyle devam ederse 1000 TL olur. Köylü hayvancılığa devam ederse, ancak bu durum değişir. İl Tarım Müdürü ne yapmak istiyor? Buradan yetkililere sesleniyorum; köylünün hayvancılık yapmasını mı kısıtlamak istiyorsunuz? Köylünün elinden hayvancılığı alarak tarımı bitirmeye mi çalışıyorsunuz. Ben bunu öğrenmek istiyorum? Burayı atıl duruma çıkararak kamulaştırıp satmayı mı düşünüyorsunuz? Tek isteğimiz sorularımızın yanıtlanması” dedi.

Kılıç, “Tarım Müdürü ile yüz yüze görüştük ve bana dedi ki: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na git konuş, bize dilekçe yazsınlar. Ardından ben Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na giderek durumu anlattım. Aradan birkaç zaman sonra İl Tarım Müdürlüğü’nden yazının onlara gelmediğine dair bir geri dönüş aldım. İl Tarım Müdürlüğü’yle görüşmeye gittiğimde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onlara proje göndermeleri gerektiğini söylediler. Aynı gün giderek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na durumu anlattım. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen herhangi bir şey yapılmadı ve ben tekrar Bakanlığa gitmek durumunda kaldım. Gittiğimde bana projenin kolayca çıkmayacağını söylediler ve bu yüzden benim köyümün toprağı atıl durumda kaldı. Buradan bir çocuk düşebilir, bir hayvan düşebilir, bir ağaç düşebilir. Burasının tapusunu veren Valilik ve İl Tarım Müdürlüğü ancak Devlet yetkilileri bunu yaparken neden önlem almıyor. Ne kadar çabalasam da bir sonuç alamadım. Biz burada hayvancılıkla geçiniyoruz ve benim amacım hayvancılığı geliştirmek ancak İl Tarım Müdürlüğü’ne de meraların temizlenmesi adına dilekçe yazsam da geri dönüş alamıyorum” diye konuştu.

MERALARIN DURUMU İÇLER ACISI

-Muhtar, “Hayvancılık Neredeyse Bitmek Üzere”-

Kurşunlu Mahallesindeki meraların temizlenmemesine mahalle muhtarı tepki gösterdi. 4 kez dilekçe vermesine rağmen bir türlü çalışma yapılmadığını söyleyen Kurşunlu Mahalle Muhtarı İbrahim Kılıç, “Meraların bu hali yüzünden hayvancılık neredeyse bitmek üzere” dedi.

“TARIMI BİTİRMEYE Mİ ÇALIŞIYORSUNUZ?”

Kurşunlu Mahalle Muhtarı İbrahim Kılıç, mahallede bulunan meralarda yaşanan temizlik sorununa dikkat çekerek, “Ben Kurşunlu Mahallesi Muhtarı olarak bu meraların temizlenmesi için 4 kez dilekçe yazdım. Bizim burada hayvancılık yapılmakta. Ancak meraların bu hali yüzünden hayvancılık neredeyse bitmek üzere. Buraların temizlenmesi gerektiği halde, bu durumu bildirdiğimiz halde bu meralar neden temizlenmiyor? Etin kilosu 350 TL oldu. Böyle devam ederse 1000 TL olur. Köylü hayvancılığa devam ederse, ancak bu durum değişir. İl Tarım Müdürü ne yapmak istiyor? Buradan yetkililere sesleniyorum; köylünün hayvancılık yapmasını mı kısıtlamak istiyorsunuz? Köylünün elinden hayvancılığı alarak tarımı bitirmeye mi çalışıyorsunuz. Ben bunu öğrenmek istiyorum? Burayı atıl duruma çıkararak kamulaştırıp satmayı mı düşünüyorsunuz? Tek isteğimiz sorularımızın yanıtlanması” dedi.

Kılıç, “Tarım Müdürü ile yüz yüze görüştük ve bana dedi ki: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na git konuş, bize dilekçe yazsınlar. Ardından ben Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na giderek durumu anlattım. Aradan birkaç zaman sonra İl Tarım Müdürlüğü’nden yazının onlara gelmediğine dair bir geri dönüş aldım. İl Tarım Müdürlüğü’yle görüşmeye gittiğimde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onlara proje göndermeleri gerektiğini söylediler. Aynı gün giderek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na durumu anlattım. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen herhangi bir şey yapılmadı ve ben tekrar Bakanlığa gitmek durumunda kaldım. Gittiğimde bana projenin kolayca çıkmayacağını söylediler ve bu yüzden benim köyümün toprağı atıl durumda kaldı. Buradan bir çocuk düşebilir, bir hayvan düşebilir, bir ağaç düşebilir. Burasının tapusunu veren Valilik ve İl Tarım Müdürlüğü ancak Devlet yetkilileri bunu yaparken neden önlem almıyor. Ne kadar çabalasam da bir sonuç alamadım. Biz burada hayvancılıkla geçiniyoruz ve benim amacım hayvancılığı geliştirmek ancak İl Tarım Müdürlüğü’ne de meraların temizlenmesi adına dilekçe yazsam da geri dönüş alamıyorum” diye konuştu.

Fahrettin Eniş