MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram, dün yaşanan Suriyeli kavgasıyla alakalı açıklama yaptı.

Bayram, "*Kamuoyuna Duyurulur. Suriyeli sığınmacıların güvenli ve insan onuruna yakışır şartlarda ülkelerine geri dönüşleri sağlanması Milliyetçi Hareket Partisinin genel görüşüdür. Bugün İnegöl'de yaşanan gerginlikte tarafların haklılığı önemli olsa da beklentimiz provakasyonlar karşısında sağduyulu olmamızdır. Herkes emin olsun ki İnegöl halkı misafirliğini bilene misafirperver davranacaktır. Aksi takdirde İnegöl hadsize had bildirmekte asla geri durmaz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak en başından beri göç sorununun bilincinde olarak, düzensiz göçün istila olduğunu sürekli olarak vurgulamış, bu istilaya karşı vatanımızın demografik yapısını ve güvenliğimizi düşünmemiz, gerekli tedbirleri almamız, kışkırtıcı yaklaşımlara karşı uyanık olmamız gerektiğini söylemeye devam edeceğiz." dedi.