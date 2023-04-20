Kuruçeşme’de çifte bayram sevinci… Akçaray tramvay hattı seferlerine başladı. Seferlere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, raylı ulaşım ağını genişletmeye devam ediyor. Ulaşım projeleri ile kent trafiğini rahatlatmayı hedefleyen Büyükşehir, Kuruçeşmelilerin merakla beklediği tramvay hattının seferlerine başladı. Yoğun ilgi gösterilen hattın seferlere başlaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yıllardır Kuruçeşme’de oturduğunu ifade eden Ali Şipka, sabahları İzmit yönünde yoğunluk yaşandığını belirterek, tramvay hattının devreye girmesinin iyi olduğunu vurguladı. Şipka, “Tramvay Kuruçeşme’ye çok yakıştı. Bu anlamda çalışmalara katkı sağlayan ekiplere teşekkür ederiz “ dedi.

“BİZİM İÇİN ÇİFTE BAYRAM OLDU”

45 yıldır Kuruçeşme’de oturduğunu belirten İlyas Dereci, “Esnaflık yapıyorum. Buradan İzmit’e gidiş ve geliş zor olmaya başlamıştı. Tramvayın bugün açılması bizim için çifte bayram oldu. Emeği geçen herkese, özellikle de Tahir Başkan’a çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kocaelililerin rahat, konforlu ve keyifli yolculuk yapmak için yoğun şekilde kullandığı Akçaray tramvay hattında Kuruçeşme etabı tamamlandı. D-100 Karayolu’nun üzerinden Kuruçeşme’ye geçen tramvay hattında kısa süre önce ray imalatı tamamlanmış ve test sürüşleri başlarıyla yapılmıştı. Kuruçeşme bölümündeki istasyon inşaatı da tamamlandı.