Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi ,İzmir Yolu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, İdil Sokak, Beydağı Sokak, 2. Er Sokak, Şht. J. Asb. Zeki Burak Okay Cadde, Barbaros Caddesi, Kültür Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda, 22.05.2024 tarihinde saat 09:00 – 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."