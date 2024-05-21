Bursa'da bugün sabah saatlerinde termometreler 13 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde ise en yüksek sıcaklık 26 derece seviyelerinde yer alacak.

Hava sıcaklıklarının hafta sonuna dek süreceği belirtilirken perşembe itibariyle Bursa semalarında gökgürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 11 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde ise termometreler 28 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. Öte yandan hafta boyu sıcaklıkların 23 derece üzerinde seyredeceği belirtilirkenperşembe itibariyle gökgürültülü sağanka yağış kendini gösterecek.