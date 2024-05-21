Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından 2021 yılından itibaren gerçekleştirilen 'Bilim Günleri'nde, lisans bitirme tezleri çerçevesinde yapılan çalışmalar da poster olarak sunuldu. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman, düzenlenen etkinliğin lisans öğrencileri arasında araştırma kültürünün yayılmasında çok olumlu bir etkiye sahip olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Bilgen Osman, “Bu etkinlikler öğrencilerimizin projelere olan ilgisini de artırdı. Programı düzenlemekteki bir diğer hedefimiz de yine öğrencilerimizin bilime bakış açılarını şekillendirebilmek ve bilim insanları ile bir araya getirebilmektir. Bu anlamda etkinliğimize katılan ve öğrencilerimize deneyimlerini aktaran tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.



Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Günsoy Turowski, 'Bilimin Tarihine Kısa Bir Yolculuk', Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Didem Acar ise, 'Stresin Gölgesinde Güneşlenmek Mümkün Müdür?' başlıklı sunumlarıyla salondakiler tarafından beğeniyle takip edildi. Bilimsel yaklaşımların tarihi ve stres ile mücadele etmenin yollarının anlatıldığı konuşmaların ardından kimya (71), sanat tarihi (22), coğrafya (31), biyoloji (37) ve arkeoloji (19) bölümü öğrencileri tarafından toplam 180 poster sunuldu.

Öğrenciler, hazırladıkları posterleri ziyaret eden öğrenci ve akademisyenlere çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler verdi.