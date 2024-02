İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “Memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz. Sendika üyesi kardeşlerimiz bir araya gelecekler. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz. Onlar da kendi birikimleriyle birlikte bizim desteklerimizle ev sahibi olsunlar istiyoruz” dedi.

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Esenler’de düzenlenen HAK-İŞ Konfederasyonu Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Ziyareti sırasında Kurum’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş eşlik etti. Sendika üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı protokol konuşmalarıyla başladı. Programda ilgiyle karşılanan Murat Kurum vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Program sonunda ise Kurum’a çini vazo hediye edildi.

“Biz 22 yıldır işçimizin, memurumuzun, emeklimizin hak arama mücadelesine hep destek verdik”

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum “Mensubu olduğunuz Hak-İş’imiz yerli, milli ve güçlü bir sese sahiptir. Ülkemizin sendikacılığında işçi ve emekçi kardeşlerimizin unutamayacağı adımları atmış kardeşler topluluğudur. Eğer bugün bünyesinde barındırdığı 20 sendikası, 750 binden fazla üyesiyle HAK-İŞ ülkemiz sendikacılığının öncüsü olduysa bunu alnının teriyle hak ettiği için yapmıştır. Ben ve tüm arkadaşlarımız siz değerli kardeşlerimizin başarılarıyla onur ve gurur duyduk. Biz 22 yıldır işçimizin, memurumuzun, emeklimizin hak arama mücadelesine hep destek verdik. Bu yolda çalışan HAK-İŞ gibi sendikalarımıza, emekçi kardeşlerimizin yarınları için atılan adımlara hep değer verdik. Sadece hakların elde edilmesi noktasında değil, devletimizin ilerlediği tüm yollarda, en kritik dönemeçlerde sendikalarımızla birlikte yerli ve milli bir duruşu hep birlikte sergiledik” dedi.

“İstanbul’daki tüm sektörlerde çalışan işçi kardeşlerimize yönelik sendikalarımızın düzenlediği özel eğitim programlarına tüm desteği vereceğiz”

Göreve geldiğinde sendikalarla ilgili projeleri hakkında konuşan Kurum, “Göreve geldiğimizde bakanlığım döneminde de hep koruduğum bir ilkeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de uygulayıp, katılımcılığı en üst seviyeye çıkaracağız. Sendikalarımız bundan önceki görevlerimde olduğu gibi belediyede de bizim yol arkadaşımız olacaktır. Birlikte istişare etmekle kalmayıp, icraatı da projeyi de beraber uygulayacağımız paydaşlarımız olacaktır. Öncelikle çalışanlarımızın, işçi kardeşlerimizin ve memurlarımızın haklarına, çalışma şartlarına dair tüm iyileştirmeleri birlikte tasarlayıp uygulayacağız. Sizler, toplu sözleşmeleri müzakere ediyorsunuz. İstanbul’da hizmet ve sanayi sektöründeki kardeşlerimizin haklarını belediyemizle, sektör temsilcilerimizle ve sizlerle hep birlikte istişare edeceğiz. Belediye olarak sizlere, insanımızın mutluluğu için gerekli tüm desteği vereceğiz. Benim şahsen önem verdiğim 3 nokta daha var. İşçi ile belediye yönetimi arasındaki anlaşmazlıkları işçi ve emekçi kardeşlerimize dair daima onların yanında olarak, pozitif ayrımcılık yaparak birlikte çözeceğiz. İstanbul’daki tüm sektörlerde çalışan işçi kardeşlerimize yönelik, sendikalarımızın düzenlediği özel eğitim programlarına maddi ve manevi açıdan tüm desteği İBB olarak biz vereceğiz. Sendikalarımız, sadece çalışanların hakkı için mücadele etmezler. Bunun yanında belediyelerin politika oluşturma süreçlerine de pozitif anlamda katkı sağlarlar. Yani iyi bir belediye sendika ilişkisi demek çalışan memnuniyetinin artması demek, iş kalitesinin artması demek, İstanbullulara giden hizmetin hızının, kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin olumlu yönde etkilenmesi demektir. Büyükşehir Belediyesinin ve sendikalarımızın gücünü yeniden sarsılmaz şekilde bir araya getireceğiz” şeklinde konuştu.

“Memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz”

Ulaşım problemi ve konut projelerinden de bahseden Kurum, sendika üyelerine de verdiği müjde hakkında şöyle konuştu:

“İstanbul’un ekonomik potansiyelini hayata geçirememesinin önündeki en büyük iki engel kayıp 5 yılda dönüşümün durması ve trafik çilesidir. Her gün trafikte kaybettiğimiz saatler tüm işletmelerimize, işçimize, emekçimize, esnafımıza geri döndürülemeyen bedeller ödetmiştir. Halbuki İstanbul, Türkiye ekonomisinin lokomotifidir. İstanbul’un kilitlenmesi demek, Türkiye’nin kilitlenmesi demektir. Ulaşım problemi çözülmüş bir İstanbul, tüm işletmelerin daha çok işi daha az maliyetle yapması demektir. Afetlere dirençli bir İstanbul demek, ekonomik faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde gerçekleştiren İstanbul demektir. CHP’li yönetim ve temsil ettiği zihniyet çözümsüzlük siyasetini 5 yıl boyunca bu şehirde hakim kılmış ve İstanbul’umuzun ekonomik performansını bile isteye yavaşlatmıştır. Ben sizlerin nezdinde tüm İstanbullulara Türkiye’nin 81 ilinde toplam 365 bin yeni sosyal konut yapan, her afette afetzede kardeşlerimizle el ele mücadele etmiş, 2 milyona yakın insanımıza yuva kuran bir kardeşiniz olarak sesleniyorum. İstanbul’u hem depreme hazırlayan hem de yerel ekonomiyi ve istihdam imkânlarını en üst noktaya taşıyan kentsel dönüşüm için var gücümüzle çalışacağız. İstanbul’da, 5 yılda 650 bin yeni konut üreteceğiz, 100 bin sosyal konut yapacağız. Bu konutlarımız kiralanacak ve 39 ilçede kentsel dönüşüme giren kardeşlerimize yetecek şekliyle bu projeleri gerçekleştireceğiz. Kentsel dönüşüme giren kardeşim burada kirada oturacak. Projesi bitince de bu projelerde yerlerini almış olacak. Bu konutları uzun kira fiyatları oldukça makul olacak. Hem İstanbul’daki kira fiyatlarının düşürülmesine, hem de vatandaşımıza destek olmak için bu projeyi yapacağız. Bu şehirde tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağız. Memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz. Sendika üyesi kardeşlerimiz bir araya gelecekler. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz. Onlarda kendi birikimleriyle birlikte bizim desteklerimizle ev sahibi olsunlar istiyoruz. İstanbul’da mutlu huzurlu güvenli bir şekilde yaşasınlar istiyoruz. Bunu geçmiş dönemde yine yapmıştık. 81 ilimizde yine projelerimiz oldu. Sendikalarımızla birlikte bu projelerimizi yapıyor olacağız”

“İstanbul’a yersiz gündemlerle zaman kaybettirenlerden olmayacağız”

İstanbul’un yere düşürülmeye çalışılan 570 yıllık onurunun ve gururunun yeniden ayağa kaldırılacağını vurgulayan Kurum, “Biz İstanbul’un her anında, hep yanında olacağız. Daima işte, daima sokakta, daima milletimizle beraber olacağız. İstanbul’a yersiz gündemlerle zaman kaybettirenlerden olmayacağız. 5 yıldır İstanbullular, hizmet ve eser yerine, sadece algı çalışmalarını görüyorlar. Artık herkesi kucaklayacağız deyip milleti kutuplaştırma çabalarını milletimiz görüyor. Biz sahici olacağız, samimi olacağız. Tüm İstanbullularla dost olacağız, yoldaş olacağız, kardeş olacağız. Yeniden İstanbul’umuzu bu anlayışla, bu duruşla, bu şuurla hep birlikte en güçlü şekilde ayağa kaldıracağız. Sadece kent ekonomisini değil, İstanbullu kardeşimin hane ekonomisini de, ev ekonomisini de güçlendireceğiz. İstanbul’un yeni yüzyılını gençlerimizle, kadınlarımızla, HAK-İŞ’in cesur insanlarıyla inşa edeceğiz. 28 Mayıs’ta sizlerle birlikte yapmış olduğumuz zaferimizi 31 Mart’la taçlandıracak, yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul diyeceğiz. 5 yılda sizlerin emek ve alın terinizle bu güne getirdiğimiz İstanbul’umuzun yere düşürülmeye çalışılan 570 yıllık onurunu, gururunu yeniden ayağa kaldıracağız” ifadelerine yer verdi.