Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Andız Mahallesi İğne Oyası kursiyerlerinin ürünlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.KÜTAHYA (İGFA) - Andız Mahallesi İğne Oyası kursiyerleri, kendi el emekleri ve göz nurlarıyla hazırladıkları ürünleri, Andız İlköğretim Okulu’nda sergiledi.

Serginin açılışını gerçekleştiren Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, geleneksel el sanatları örneklerinin yer aldığı sergiyi gezerek ürünleri tek tek inceldi.

Kendisi için hazırlanan hediyeleri kabul eden Başkanımız Işık, bulunduğumuz toplumu şekillendirmekle kalmayıp ekonomik hayatın her aşamasında önemli roller alan kadınlarımızın ürettikleri her şeyin çok kıymetli olduğunu belirterek emekleri için teşekkürlerini iletti.

Üreten kadınları her koşulda desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Işık, sergiye katılan hemşehrilerimizle hatıra fotoğrafı çektirip çocuklarla sohbet etti.