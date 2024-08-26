İstanbul’da organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. "KUYU-20" adı verilen operasyon, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi. Operasyon kapsamında Kani Derici ve Ferit Bilmez’in liderliğindeki iki farklı organize suç örgütüne büyük bir darbe indirildi.

Operasyonda, suç örgütlerinin elebaşlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan yargılamalar sonucunda tüm şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona dair yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı. Yerlikaya, "Aziz milletimiz bilmelidir ki; organize suç örgütleri ve çeteler, kazdıkları kuyulara düşecekler. Bu suç örgütlerini hangi büyüklükte olursa olsun çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız," ifadelerini kullandı.

Operasyonda, şüphelilerin çeşitli suçlara karıştığı belirlendi. Bu suçlar arasında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve mala zarar verme gibi ciddi suçlar yer alıyor. Operasyon sırasında, 15 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.