Yeliz Toy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ""İstibdat rejimi yurttaşların ifade özgürlüğünü, eleştiri hakkını baskılamak ve darbeyi örtbas etmek için faşizmi tırmandırıyor. An itibariyle Özkan Rona Başkanım da güvenlik şube tarafından alınmıştır. Korkmayacağız, susmayacağız, yurttaşlık haklarımızı savunacağız. Dayanışma için Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim-İş Bursa Şubesi'nden yapılan açıklamada, Özkan Rona'nın sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını duyurdu. Paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa Nutku'nu aktarmanın artık suç haline geldiği belirtilirken, Eğitim-İş Bursa üyeleri hukuksuzlukların standart uygulama haline geldiğini ifade etti.