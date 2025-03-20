Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre, 2024 yılında 15 yaş ve üzeri bireylerde işsiz sayısı, bir önceki yıla kıyasla 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,7 puan düşerek %8,7 seviyesine indi. Erkeklerde işsizlik oranı %7,1, kadınlarda ise %11,8 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI %49,5 OLDU

2024 yılında, istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 1,2 puanlık bir artışla %49,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9, kadınlarda ise %32,5 olarak belirlendi.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %54,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

2024 yılında işgücü, bir önceki yıla göre 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak %54,2’ye çıktı. Erkeklerde bu oran %72,0, kadınlarda ise %36,8 olarak kaydedildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %16,3 OLDU

15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puanlık bir düşüşle %16,3’e geriledi. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde %13,1, kadınlarda ise %22,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN %57,9'U HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

İstihdam edilenlerin %14,8’i tarım sektöründe, %20,7’si sanayi sektöründe, %6,6’sı inşaat sektöründe, %57,9’u ise hizmet sektöründe çalışıyor. Bir önceki yıla göre, hizmet ve inşaat sektörlerindeki pay 0,3 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı ve tarım sektörünün payında herhangi bir değişim yaşanmadı.

2024 yılı itibarıyla, tarım sektöründe 4 milyon 827 bin kişi, sanayi sektöründe 6 milyon 746 bin kişi, inşaat sektöründe 2 milyon 162 bin kişi, hizmet sektöründe ise 18 milyon 886 bin kişi istihdam edildi. Bir önceki yıla kıyasla, tarım sektöründe 132 bin, sanayi sektöründe 35 bin, inşaat sektöründe 165 bin ve hizmet sektöründe 656 bin kişi daha istihdam edildi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %26,7 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin oluşturduğu atıl işgücü oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak %26,7’ye yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı %18,1, işsizler ve potansiyel işgücünün birleşik oranı ise %18,4 olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANINA SAHİP İLLER BURDUR VE KASTAMONU OLDU

İşsizlik oranı en düşük olan iller %4,0 ile Burdur ve Kastamonu olarak kaydedildi. İşsizlik oranının en yüksek olduğu il ise %18,3 ile Hakkari oldu.

İSTİHDAM ORANI EN YÜKSEK İL ARDAHAN OLDU

İstihdam oranı en yüksek il %60,6 ile Ardahan oldu. En düşük istihdam oranı ise %35,3 ile Hakkari ilinde gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI EN YÜKSEK İL ARDAHAN OLDU

İşgücüne katılma oranı en yüksek olan il %63,9 ile Ardahan iken, en düşük işgücüne katılma oranı %41,6 ile Siirt ilinde gözlendi.