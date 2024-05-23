Lapseki Belediyesi tarafından yaklaşan yaz aylarının etkisiyle artan sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Lapseki Belediyesi, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan sinek ve haşere sorununu çözmek için harekete geçti. Belediye yetkilileri, halk sağlığını korumak amacıyla ilaçlama çalışmaları başlattı. Cadde ve sokaklarda etkili bir şekilde gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetleri, böceklerin ve haşerelerin yayılmasını önlemek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İlaçlama ekipleri, ilaçlama araçlarıyla mahalleleri dolaşarak etkili bir şekilde ilaçlama yapıyor. Bu sayede, halkın yoğun olarak kullandığı alanlar olan parklar, pazar yerleri ve kamusal alanlar da sinek ve haşerelerden arındırılmış olacak. Lapseki Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını yaz boyunca düzenli olarak sürdüreceğini ve halkın sağlığını her zaman en ön planda tutacağını açıkladı. Bu kapsamda, vatandaşların da belediyenin ilaçlama ekiplerine yardımcı olmak adına herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda yetkililere bildirmeleri gerektiği belirtildi.