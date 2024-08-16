Türk futbolseverler, Ligue 1 ve Ligue 2 heyecanını 2024-2025 sezonundan 2028-2029 sezonunun sonuna kadar beş yıl boyunca beIN SPORTS’ta izleyecek.

Fransa’nın en üst düzey futbol ligi olan Ligue 1 ve ayrıca Ligue 2, beş sezon boyunca beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak. Türkiye’deki Ligue 1 takipçileri haftalık klipler, maç özetleri ve programlarla birlikte tüm Ligue 1 maçlarını sadece beIN SPORTS’ta izleyecekler. Beş yıllık anlaşma 2028-2029 sezonuyla sona erecek. Ayrıca Ligue 2’de de her hafta iki maç beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Ligue 1’de perde bu akşam oynanacak Le Havre - Paris Saint-Germain maçıyla açılacak. Son şampiyon PSG, deplasmanda geçen sezon ligi 15. sırada tamamlayan Le Havre’a 21.45’te konuk olacak. Haftanın öne çıkan bir diğer maçında ise Marsilya, Brest deplasmanına konuk olacak. Sezona iddialı transferlerle başlayan Marsilya’nın Brest ile oynayacağı mücadele cumartesi günü 18.00’da başlayacak ve beIN SPORTS ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.