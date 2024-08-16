Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yenisölöz Mahallesi'nde meydana gelen yangında evlerini kaybeden yaşlı çifte ilçe kaymakamı ziyarette bulundu. Yangın sırasında evde bulunan yaşlı çift, banyo sobasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlerin etkisiyle evlerini kaybetti. İlk müdahale mahalle sakinleri tarafından yapılsa da, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ancak, tamamen ahşap olan ev kullanılmaz hale geldi.

Orhangazi İlçe Kaymakamı Zafer Karahmetoğlu, ilçe Jandarma Komutanı Selim Kurtoğlu ile birlikte yangın bölgesine giderek, evde incelemelerde bulundu. Kaymakam, evlerini kaybeden yaşlı çifte gerekli desteğin sağlanacağını belirtti. Ayrıca, Kaymakam Karahmetoğlu, Yenisölöz Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek durum hakkında bilgi aldı ve destek sözü verdi.