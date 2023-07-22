TFF 2.Lig’de başlayacak müsabakalar öncesinde patlak veren lisans krizi için çareler aranırken, takım antrenmanlarını sürdürüyor. Bursaspor’un gelecek vadeden gençleri , belirsizlik günlerinin aşılacağı inancıyla teknik heyetin programı çerçevesinde güç ve kondisyon yüklemesi yapıyor.

Borçları nedeniyle zor günler yaşayan 5. büyük Bursasspor’da transfer yasağından sonra lige katılım lisansının verilmediğinin açıklanması büyük bir krize neden olmuştu. Bursaspor yönetimi, Ali Ay döneminde transferler nedeniyle CAS’a ödenmesi gereken 57 milyon TL’lik borç tutarının yatırılmaması nedeniyle lisans alamadıklarını açıklanmıştı.

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen geçtiğimiz yıl Bursaspor’u kümede bırakan oyuncular , antrenmanlarına çıkmaya devam ediyor. Çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren futbolcular, bir an önce yönetimin lisans sorununu aşmasını istiyor.

Süper ligde yaşanan şampiyonluğun ardından bir türlü dikiş tutmayan ve sürekli geriye giden Bursaspor’da büyük bir borç sarmalına gidilmiş, her gelen başkan ve yönetim bu soruna çare bulamamıştı. Borç yükünün sürekli arttığı Bursasspor’da önümüzde günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.