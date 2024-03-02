İngiltere Premier Lig’te Liverpool, Nottingham Forest deplasmanında 90+9’da bulduğu golle maçı 1-0 kazanarak unutulmaz bir galibiyete imza attı.

Premier Lig’in 27. haftasında Liverpool, City Ground’da Nottingham Forest’ın konuğu oldu. Uzun süre golsüz devam eden mücadelenin 90+9. dakikasında Liverpool, Darwin Nunez’in golüyle eşitliği bozdu. Karşılaşmayı 1-0’lık galibiyetle bitiren Kırmızılar, puanını 63’e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Takımına galibiyeti getiren golü atan 24 yaşındaki Uruguaylı forvet Darwin Nunez, yedek başladığı mücadelenin 60. dakikasında Andrew Robertson’ın yerine oyuna dahil oldu. Nunez, ligde bu sezon 10. golünü attı.