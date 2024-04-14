Premier Lig’in 33. haftasında Liverpool evinde karşılaştığı Crystal Palace’a 1-0 mağlup oldu.
Premier Lig’in 33. haftasında Liverpool Anfield’da, Crystal Palace ile mücadele etti. Konuk ekip 14. dakikada Eberechi Eze’nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi takım maçı çevirmek için hamleler yapsa da istediği golü bir türlü bulamadı ve Liverpool sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla 71 puanda kalan Jürgen Klopp’un öğrencileri son haftalara girilirken şampiyonluk yarışında geriye düştü.
Ligde 5 hafta sonra kazanan Crystal Palace ise puanını 33 yaptı ve 14. sıraya yükseldi.
Premier Lig’de gelecek hafta Liverpool, Fulham’a konuk olacak. Crystal Palace da evinde West Ham United ile karşılaşacak.
Kaynak: iha