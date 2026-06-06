Kocaeli'de Lokomotif Çocuk Köyü Lotus'ta ilk ders heyecanı yaşandı, minikler yeni eğitim ortamıyla tanıştı.

Kocaeli'de çocukların gelişimine katkı sağlayan, İzmit Vinsan Tesisleri'nde bulunan Lokomotif Çocuk Köyü Lotus'ta ilk ders heyecanı yaşandı. Lokomotif Çocuk Köyü Lotus, çocukların akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen eğitim programlarıyla dikkat çekiyor. İlk dersin gerçekleştiği merkezde öğrenciler ve aileler büyük heyecan yaşarken, çocuklar yeni arkadaşlarıyla tanışmanın ve farklı etkinliklere katılmanın mutluluğunu yaşadı.

Çocuklar mutlu, aileler memnun

Merkezde gerçekleştirilen ilk derste çocuklar eğitmenleriyle tanışarak çeşitli tanışma ve uyum etkinliklerine katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu programda minikler hem eğlendi hem de öğrenmenin heyecanını yaşadı. Veliler ise çocuklara yönelik böylesine kapsamlı ve nitelikli bir eğitim ortamının hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek büyükşehir belediyesine teşekkür etti.

Çocukların gelişimine önemli katkı

Lokomotif Çocuk Köyü Lotus'ta çocukların yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan eğitim içerikleri; sanat, oyun, el becerileri, değerler eğitimi ve sosyal gelişim alanlarını kapsıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülecek eğitimlerle çocukların özgüven kazanmaları, yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Merkezde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli atölyeler, kültürel etkinlikler ve eğitsel oyun programları da düzenlenecek.