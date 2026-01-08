Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, yasa dışı olarak iki aracına çakar takan sürücünün ehliyeti 90 gün süreyle geri alındı. Söz konusu iki araç ise 30’ar gün süreyle trafikten men edildi. Sürücüye toplam 414 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sosyal medyada yer alan çakarlı araç görüntülerinin ardından, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, çakarlı iki aracın sahibinin H.A. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şahıs hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, izin verilmeyen araçlara ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları takmak ve kullanmak suçundan cezai işlem yapıldı.

Yerlikaya, 2024 yılının sonunda yasa dışı çakar kullanımına ilişkin mevzuatta değişiklik yapılarak caydırıcı cezaların getirildiğini hatırlattı. Son bir yıl içerisinde denetimlerin yüzde 338 oranında artırılmasına rağmen, yasa dışı çakar kullanımının yaklaşık yüzde 87 oranında azaldığını belirtti.

Paylaşımında, caydırıcı cezaların trafik kuralı ihlallerini azaltmadaki etkisinin istatistiklerle ortaya konulduğunu vurgulayan Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifi’nde de benzer şekilde caydırıcı düzenlemelerin yer alacağını ifade etti.