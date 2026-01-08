. Sabah saatlerinde işlem gören fiyatlara göre gram altın 6 bin 377 liradan satışa sunulurken, alış fiyatı 6 bin 296 lira seviyesinde bulunuyor.

22 ayar altının satış fiyatı 6 bin 19 lira olarak belirlenirken, 14 ayar altın 4 bin 632 liradan satılıyor. Yatırımcının yakından takip ettiği çeyrek altın 10 bin 399 liradan satışa çıkarken, eski çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 240 lira olarak kaydedildi.

Yarım altın 20 bin 799 liradan alıcı bulurken, tam altının satış fiyatı 41 bin 439 lira seviyesinde işlem görüyor.