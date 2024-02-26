Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen Masterler Salon Atletizm Şampiyonasında gülle atmada büyük başarı elde eden Lüleburgazlı sporcu Bülent Döçler Türkiye şampiyonu oldu.

Bursa Osmangazi Atletizm Salonu’nda gerçekleşen Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonasına katılan Lüleburgazlı sporcu Bülent Döçler, başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Gülle atma branşında başarı elde eden Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu 55 yaşındaki tecrübeli isim Döçler, şampiyonada Türkiye birinciliğini elde etti.