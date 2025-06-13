Konuyla ilgili Anadolu Gençlik Derneği İnegöl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, “4 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen yarışmada İnegöl’de dereceye giren öğrencilerimiz için ödül törenimizi gerçekleştirdik. İnegöl ilçe birincisi olan Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Rabia Musaoğulları kardeşimizin ödülü, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Halil İbrahim Zengin Bey’e vekaleten, İnegöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Salih Aybaş Bey tarafından; Kocatepe Ortaokulu Müdürü Özkan Arslan Bey’in de katılımıyla takdim edildi. Ayrıca ödül takdim törenine Anadolu Gençlik Derneği İnegöl İlçe Başkanı Eyyüp Aydınlı ve yönetim kurulu üyeleri de katılarak bu anlamlı ana eşlik etti. İnegöl ilçe ikincisi ve üçüncüsü olma başarısı gösteren Tahtaköprü Ortaokulu öğrencileri Mehmet Ali Saraç ve Yahya Yılmaz kardeşlerimizin ödülleri ise okullarında, Tahtaköprü Ortaokulu Müdürü Mustafa Arı ve Anadolu Gençlik Derneği İnegöl Ortaokullar Komisyon Başkanı Erkan Kaya tarafından kendilerine takdim edildi. Anadolu Gençlik Derneği olarak, Peygamber Efendimiz’in izinde; bilgili, ahlaklı ve şuurlu bir gençlik yetişmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu anlamlı organizasyonun her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi ve gençlerimizi Efendimizin örnek hayatı ile buluşturmaya devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl ve sonraki yıllarda da artarak devam edecek. Bu anlamlı organizasyona katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor; onları yetiştiren ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. Bir genç değişir, dünya değişir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ