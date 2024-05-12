Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Derrick Köhn, sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Fatih Karagümrük’ü 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Barış Alper Yılmaz ve Derrick Köhn taraftarlara 3’lü çektirdi. Daha sonra taraftarlar, futbolcular soyunma odasına giderken, galibiyet golünü atan Berkan Kutlu’yu tribünlere çağırdı. Berkan da sahanın ortasına giderek, Galatasaraylı taraftarlara 3’lü yaptırdı.