Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson ile 2018'de boks kariyerine başlayan YouTuber Jake Paul, ringde karşı karşıya geldi. Maçın favorisi Jake Paul, efsane isim Mike Tyson'ı puanla mağlup etti. Mike Tyson bir sonraki dövüşü Jake Paul'un abisi Logan Paul ile yapacağını söyledikten sonra Logan Paul, sinirli bir şekilde, "Seni öldürürüm Mike." dedi. O anlar maçın ardından en çok konuşulan olay oldu.

Profesyonel ağır sıklet boks dünyasında merakla beklenen Jake Paul (27) ile Mike Tyson (58) karşılaşması düşük tempoda geçti. Jake Paul, rakibi Tyson'ı puanla 78-74 mağlup etmeyi başardı.

Emekli olup olmayacağı sorulması üzerine cevap veren Mike Tyson, "Daha bitmedim. Dövüşmeye devam edebilirim. Belki büyük kardeşi Logan Paul ile de dövüşürüm." dedi.

LOGAN SİNİRLENDİ

Mike Tyson'ın bu lafı üzerine ringde sinirlenen Logan Paul, "Seni öldürürüm Mike" ifadelerini kullandı.