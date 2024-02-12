Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novák, devlet televizyonu M1'de sıradışı bir yayınla istifasını duyurdu. Çocuklara yönelik cinsel istismar davasında suç ortağı olarak hüküm giyen bir kişiyi affettiği ortaya çıkan Novák, istifa kararını kamuoyuna açıkladı.

Novák, devlet televizyonundaki konuşmasında, "Bir hata yaptım. Bugün size cumhurbaşkanı olarak hitap ettiğim son gün" ifadelerini kullanarak istifasını duyurdu.

Macaristan'da bir devlet yurdunun müdürü, 2004-2016 yılları arasında en az 10 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmış ve 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kurumun müdür yardımcısı da 2018 yılında cinsel istismarın örtbas edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Novák'ın, 3 yıl hapis cezasına çarptırılan müdür yardımcısını affederek serbest bıraktığının ortaya çıkması üzerine ülkede büyük bir tartışma başlamıştı.

Cuma günü binlerce eylemci, Novák'ın ofisinde gösteri yaparak istifa etmesini talep etmişti. Başbakan Viktor Orban ise çocuk istismarından hüküm giymiş birinin affedilmesini ortadan kaldıran bir anayasal düzenleme önerisinde bulunacağını ifade etmişti.