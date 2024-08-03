Belediye Başkanı Gökhan Yüksel öncülüğündeki Kartal Belediyesi, 2024-2029 stratejik plan çalışmaları kapsamında, vatandaşları da sürece dâhil etmek amacıyla ’Mahallemi Dinliyorum’ toplantılarının 2’incisini, ‘Komşu Buluşmaları’ adıyla düzenliyor.

Geçtiğimiz dönem ilkini gerçekleştirdiği ‘Mahallemi Dinliyorum’ buluşmaları ile birçok belediyeye öncülük eden Kartal Belediyesi; 5 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan Komşu Buluşmaları’nı, Kartal’ın 20 mahallesinde düzenleyecek. Toplantılar neticesinde elde edilen veriler değerlendirilecek, bütçelendirilecek ve stratejik plana dâhil edilecek. Kartal Belediyesi’nin; Başkan Gökhan Yüksel yönetiminde ilkini 2019 senesinde başlattığı ve 2020-2024 yılı stratejik plan çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği ’Mahallemi Dinliyorum’ buluşmalarına yeni döneminde de devam ediyor. 5 yılda bir hazırlanan ve kentin yönetimine dair yol haritalarının oluşturulduğu ‘Stratejik Plan’ çalışmalarını vatandaşların görüş ve önerilerine açan Kartal Belediyesi, ilçenin geleceğini halkla birlikte belirleyecek.

Kartal’ın tüm mahalleleri tamamlanıncaya kadar devam edecek olan Komşu Buluşmaları’ndan elde edilen geri bildirimler; raporlanarak Kartal Belediyesi’nin 2024-2029 stratejik planının oluşturulmasında kullanılacak. ’Mahallemi Dinliyorum’ buluşmalarıyla, özellikle mahallelerin ortak sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunların çözümüne odaklanılması hedefleniyor.

Başkan Gökhan Yüksel’den Komşu Buluşmalarına davet

Mahallemi Dinliyorum toplantılarının ilki, 5 Ağustos Pazartesi günü; Topselvi, Yalı ve Yunus Mahalle halkının katılımıyla, geçtiğimiz dönem açılışı yapılarak mahalle halkının hizmetine sunulan Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi önünde, saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’a yapılacak olan hizmet ve yatırımların planlama sürecine vatandaşların katkı sunmaları amacıyla düzenledikleri Komşu Buluşmalarına tüm Kartallılar’ı davet etti.

20 mahallede gerçekleştirilecek olan ‘Komşu Buluşmaları’nın ilk beşinin durağı şu şekilde;

5 Ağustos Pazartesi

Mahallemi Dinliyorum toplantılarının ilki, 5 Ağustos Pazartesi günü; Topselvi, Yalı ve Yunus Mahalle halkının katılımıyla, geçtiğimiz dönem açılışı yapılarak mahalle halkının hizmetine sunulan Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi önünde, saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

6 Ağustos Salı

İkinci toplantı; 6 Ağustos Salı günü; Karlıktepe Mahalle halkının katılımıyla, geçtiğimiz dönem açılışı yapılarak mahalle halkının hizmetine sunulan Karlıktepe Spor Parkı’nda, saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

12 Ağustos Pazartesi

Üçüncü toplantı; 12 Ağustos Pazartesi, Soğanlık Mahalle halkının katılımıyla Soğanlık Kültür Merkezi önünde, saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

13 Ağustos Salı

Dördüncü toplantı; 13 Ağustos Salı, Çavuşoğlu Mahalle halkının katılımıyla, geçtiğimiz dönem mahalle halkının hizmetine sunulan Kültür Parkı’nda, saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

14 Ağustos Çarşamba

Beşinci toplantı; 14 Ağustos Çarşamba, Esentepe Mahalle halkının katılımıyla, Mehmet Ali Müklü Parkı’nda, saat 19.00’da gerçekleştirilecek.