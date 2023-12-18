Seçim Çalışmaları kapsamında birçok STK ve esnaf ziyaretinde bulunan Ak Parti Belediye Başkan Aday Adayı Mahsuni CANBAY İnegöl Van İl Der'i Ziyaret etti.İnegöl'de yaşayan Van lı ların buluşma noktası olan Van İl Der Başkanı Şakir Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Ağırlanan Mahsuni CANBAY " Biz bu kutlu yola çıkarken şehrimizde yaşayan 7 bölge 7 İklim tüm İnegöl lü kardeslerimiz in başkan aday adayı olmak ve Belediye başkan adaylığı ile beraber Başkanlık vazifesine layık görülür isek tüm İnegöllü kardeşlerimizin hizmetkârı olma gayesini temel ilke olarak benimsedik.Bu akşamda Vanlı kardeşlerimizin misafiriyiz.Bizlere karşı gösterdiğiniz teveccüh ve ilgiden ötürü yönetiminiz nezdinde tüm Vanlı kardeşlerime muhabbetleri mi ve teşekkürlerimi sunuyorum.Siz değerli kardeslerimden yeniden Ak Parti Belediyeciliğinin yeni yüzyıl da da desteklenmesini rica ediyorum." Dedi.

Mahsuni CANBAY ayrıca dernek çalışmaları konusunda bilgi aldı