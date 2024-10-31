İnegöl'ün makarna tutkunlarını bir araya getiren Makarribo, lezzet serüveninde bir yılı geride bırakmanın heyecanını yaşıyor. Bir yıl önce Ali Ümran Üzer'in İnegöl’e kazandırdığı Makarribo, alışılmışın ötesinde bir makarna deneyimi sunarak İnegöllüleri lezzetin doruklarına taşıyor.

İnegöl'ün ilk ve tek konsept makarna restoranı olan Makarribo, özel soslarla hazırlanan makarnaları ve spesiyal ev yapımı mantılarıyla kısa sürede bir lezzet fenomeni haline geldi.



Makarribo, deneyimli şeflerin ellerinde hayat bulan özenle marine edilmiş tavuklu kremalı mantarlı makarna, büyüleyici trüf mantarlı makarna, ferahlatıcı pesto soslu makarna ve doyurucu bolonez soslu makarna gibi eşsiz seçeneklerle misafirlerini ağırlıyor. Ev yapımı mantılar ise, "burada bir makarnadan çok daha fazlası var" diyenlerin vazgeçilmezi oldu.



Bu özel davetle İnegöl basın mensuplarına kapılarını açan Makarribo, hem restoran atmosferini hem de lezzet sırlarını paylaşmanın heyecanını yaşıyor. Fark yaratan konsepti, yenilikçi makarna reçeteleri ve sıcak atmosferiyle Makarribo, lezzet rotanızı İnegöl’e çevirmeniz için hazır.