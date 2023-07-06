Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, havaların ısınması ile beraber anız yangınlarının meydana geldiğini belirterek, vatandaşların anız yangınlarına karşı daha duyarlı hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, bayram tatili süresince 393 vakaya müdahale etti.



Malatya’da her yaz anızların yakılmasından dolayı meydana gelen yangınların doğaya büyük tahribatlar verdiğini söyleyen İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, tarlalarda veya bahçelerde bilerek yakılan anız yangınlarına ilgili kurumlar tarafından cezai işlemlerin uygulandığının altını çizdi.

Katipoğlu, 112’yi arayıp itfaiye ihbarında bulunan vatandaşların, adresi en kolay ve en doğru şekilde tarif etmelerini istedi.

Malatya genelinde ot, çöp ve anız yangılarının sıkça yaşandığını ifade eden Katipoğlu, 9 günlük tatil döneminde ekiplerin toplamda 393 vakaya ekiplerimiz müdahale ettiğini belirterek, "Bunların büyük bir bölümü anız, ot ve bahçe yangını gibi yangınlardı. Geçtiğimiz yıllara nazaran ilimiz genelinde yağışın fazla olmasına bağlı olarak otlar diğer yıllara göre daha da büyüdü. Havalarınaniden ısınması ile birlikte otlar kurumaya başladı ve ciddi yangınların yaşanmasına sebebiyet verdi. Anız yangınları haricinde kendiliğinden olan doğal yangınlarda oluyor. Otların içinde bulunan cam parçalarının ısınmasıyla beraber oluşan yangılar, bir de bilerek yani bahçe ve tarlada biriktirilen çöplerin, kuru otların yakılmasından kaynaklı meydana gelen yangınlar var. Tabii bilinçli olarak çıkarılan yangınlar yasal olarak büyük bir suçtur" dedi.