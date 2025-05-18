Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeni Manisa Müzesi'nde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılış törenine katıldı.

Bakan Ersoy, Adana’dan başlayıp Manisa ile süren ve 20 ili kapsayan Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, 6 bin 800'ün üzerinde etkinlikle yaklaşık 45 bin sanatçının vatandaşlarla buluşacağını ifade etti.

Türkiye’nin toplam ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yüzde 40,1 arttı

Bakan Ersoy, açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Festivalin kapsama alanını her yıl genişletmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Ersoy, “Her sene beş yeni ili daha dahil ederek 2028 yılında Türkiye genelinde 35 ilde bu kültür şölenini gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı yönündeki soruya ise Bakan Ersoy, "Biz her zaman isteriz ama sadece bize bağlı değil, tek karar verici biz değiliz" şeklinde yanıt verdi.

Turizme dair güncel verileri paylaşan Bakan Ersoy, 2025 yılının ilk 3 ayında Türkiye’nin toplam ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yüzde 40,1 artışla 8,8 milyona ulaştığını, turizm gelirinin ise yüzde 48,4 artarak 9,5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Türkiye turizmde 2024 itibarıyla 4. sırada

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye’nin 2017’de dünya turizm sıralamasında 8. sırada bulunduğunu, 2024 itibarıyla ise 4. sıraya yükseldiğini duyurdu. Ersoy, bu başarının arkasında stratejik adımların ve altyapı yatırımlarının önemli rol oynadığını vurguladı.

Turizm ülkesi olmanın önemli unsurlarına değinen Bakan Ersoy, THY ve İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin 2 güçlü silahı oldunu söyledi:

"Turizm ülkesi olmak için bizim 2 büyük silahımız var. Birincisi Türk Hava Yolları. THY bugün 360 noktaya direkt uçuş sağlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde 300'e bile ulaşan yok. İkinci silahımız da dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı. Siz bu altyapıları kurmadan dünyanın büyük turizm merkezlerinden biri olamıyorsunuz. Antalya Havalimanı'nın kapasitesini de bu yıl 2 katına çıkardık. "Turizm ülkesi olmak için bizim 2 büyük silahımız var. Birincisi Türk Hava Yolları. THY bugün 360 noktaya direkt uçuş sağlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde 300'e bile ulaşan yok. İkinci silahımız da dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı. Siz bu altyapıları kurmadan dünyanın büyük turizm merkezlerinden biri olamıyorsunuz. Antalya Havalimanı'nın kapasitesini de bu yıl 2 katına çıkardık. Zamanında bu adımları attık."

Belediyelerin altyapı yatırımları yetersiz

Bakan Ersoy, turizm bölgelerinde il ve ilçe belediyelerinin gerekli hizmet ve yatırımları yapmaması nedeniyle bazı kentlerde altyapı sorunları yaşandığını ifade etti:

"Büyükşehir Belediye ve İlçe Belediye ruhsatlardan ve iskanlardan gelir elde ediyor. Belediyelerin bir sürü geliri ve bütçe dışı da geliri var. Sizin kaynaklarınız nereye kullanmak istediğinizle alakalı bir konu. Buna belediye başkanı karar verecek ya da gerekçelere sığınarak geçiştirecek."

Yabancı turiste e-Nabız geliyor

Turizm denince akla deniz, güneş, kum ve kısmen kar turizmi gelse de Türkiye’nin küresel ölçekte sağlık turizminin önemli oyuncuları arasında yer aldığına dikkat çekildi. Bakan Ersoy, Türkiye’nin geçen yıl sağlık turizminden 3 milyar doları aşkın gelir elde ettiğini anımsatarak, “Türkiye’nin çok iyi bir sağlık altyapısı var. Pandemi sürecinde gördük. Her şeyden önemlisi yetişmiş sağlık kadromuz var.” dedi.

Sağlık turizmi gelirinin sürdürülebilir olması için standardizasyon ve denetimin önemine dikkat çeken Ersoy, Türk vatandaşlarının sağlıkla ilgili işlemlerini takip edebildiği e-Nabız sistemine yabancı turistlerin de dahil edilmesi için çalışma yapıldığını anlattı:

“Türkiye’ye gelen turiste bir kod verilecek. O kod üzerinden Sağlık Bakanlığı turisti de kendi vatandaşı gibi takip edecek. Hangi ücretler uygulandı, hangi tedaviler uygulandı.”