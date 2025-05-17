Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirilirken, iki şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen polis ekipleri, ihbar üzerine şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 51 adet galara ve 41 adet ekstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli T.P’nin polis sorgusunda verdiği ifadeler doğrultusunda, Hacıevhat Mahallesi’nde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Adrese yapılan baskında 596 adet galara hap ve 62 adet ekstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından T.P. ve C.Ö, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çorlu Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları şüpheli durumları yetkililere bildirme konusunda duyarlı olmaya çağırdı.