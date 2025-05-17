· Ankara Büyükşehir Belediyesi, iş kazalarının önüne geçmek amacıyla kamu personeline, amatör spor kulüplerine, arama kurtarma ekiplerine ve vatandaşlara yönelik “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi”ni hizmete açtı. · “İlk Adım İlk Yardım Projesi” kapsamında merkezin ilk kursiyerleri olan amatör spor kulüpleri için düzenlenen ilk yardım eğitimini başarıyla bitirenler, törenle sertifikalarını aldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplum sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi” düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Merkezin açılış törenine ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün ile Baki Kerimoğlu, Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, sporcular ve kamu personeli katıldı.

TAŞKINSU: “KAZALAR DOĞRU EĞİTİM VE DOĞRU FARKINDALIKLA ÖNLENEBİLİR”

Açılışta konuşan ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, çalışma hayatının sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülmesinin, yerine getirilen görevlerin verimliliğini de artırdığını belirterek, “Merkezde başta kendi personelimiz olmak üzere ilçe ve belediye çalışanlarına, okul servisi şoförlerine, amatör spor kulüplerine, arama kurtarma ekiplerine ve vatandaşlarımıza yönelik; güvenli sürüşten yüksekte çalışmaya, acil durum mücadelesinden ilk yardım uygulamalarına kadar pek çok başlıkta eğitim vermeyi düşünüyoruz. Belediye’miz hâliyle çok büyük bir kitleye hitap ediyor ve 30 bini aşkın çalışanıyla değişik iş yollarında ve değişik özelliğe sahip birçok alanda faaliyet gösteriyor. Atık su arıtma tesislerinden içme suyu arıtma tesislerine, makine ikmalden araç bakımına kadar… Bu işlerin hepsi kendi özelinde ihtisas gerektiren konular ve hepsinde de iş sağlığı ve güvenliği yönünden farklı uygulamalar var. Bu anlamda hedefimiz eğitim merkezimizin kapasitesini daha da arttırarak farkındalığın artırılması. İnanıyoruz ki kazalar doğru eğitim ve doğru farkındalıkla önlenebilir” diye konuştu.