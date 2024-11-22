Maltepe Belediyesi yetişkinlere yönelik İngilizce ve İtalyanca kursları düzenleniyor. A1 seviyesinde toplamda 4 sınıfla verilen dil eğitimleri Maltepeli vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

İngilizce öğretmeni Sema Salman bu eğitim öğretim yılında 3 farklı A1 grubu için hizmet vereceklerini belirterek “Eğitimlerimiz 15 hafta olarak planlandı. İngilizcenin temel taşı sayılan tüm konuları A1 seviyesinde işliyoruz. Başarılı bir şekilde kursu tamamlayan kursiyerlerimize E-Devlet’te tanımlı sertifika da veriyoruz. İngilizce öğrenmek isteyen herkesi bekleriz" dedi.

İlk kez İtalyanca sınıfı açıldı

İtalyanca öğretmeni Hayat Karakuş ise bu sene ilk kez İtalyanca sınıfı açtıklarına değinerek, “A1 seviyesinde başladığımız eğitimimizde öncelikle güçlü bir temel oluşturmak adına gramer bilgilerinin üzerinde durarak başladık çünkü iyi İtalyanca konuşabilmenin ilk adımı alfabe ve temel gramerle başlamaktan geçer. 15 hafta sürecek olan ve E-Devlet onaylı sertifika kazandırdığımız kursumuzda istekli bir grupla çalışmanın avantajı ile hem keyifli hem de öğretici bir süreç geçiriyoruz.” diye konuştu.