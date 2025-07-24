Maltepe’de beş katlı bir binanın dördüncü katında çıkan yangında yaşlı ev sahibi daire içinde mahsur kalarak dumandan etkilendi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan beş katlı bir binanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daire içinden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın esnasında dairenin içinde bulunan yaşlı adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı, ardından yangını söndürme çalışmaları yapıldı. Dumandan etkilenen yaşlı adama sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.