Araç satın almayı planlayanlar için önemli gelişme! Yeni ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle ÖTV dilimleri yüzde 70 ile yüzde 220 arasında yeniden belirlendi. Elektrikli araçlarda uygulanan en düşük ÖTV oranı ise yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltildi. İşte düzenlemeye dair tüm ayrıntılar...

Otomotiv sektöründeki ÖTV oranlarına yönelik düzenlemeleri içeren 'Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, binek otomobillerin ÖTV’sine ilişkin olarak Cumhurbaşkanına, motor hacmi, menzil ve batarya kapasitesine göre farklı oranlar belirleme konusunda ek yetkiler tanındı. Aynı zamanda, binek araçlarda kullanılan ÖTV matrahları da güncellendi. Öte yandan, lüks arazi araçları sınıfında yer almasına rağmen kamyon ya da kamyonet statüsünde vergilendirilen taşıtların ÖTV oranı ise yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseltildi.

Yayımlanan karar ile içten yanmalı motorlu, hibrit motorlu ve elektrikli motorlu tüm araçların ÖTV oranları değişti. Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25, şarj edilebilir hibritler modellerde yüzde 45, benzinli, dizel ve LPG’li otomobillerde yüzde 70 ve hibrit otomobillerde yüzde 70 olarak uygulanacak. En yüksek ÖTV oranı ise yüzde 220 olarak belirlendi.

AMAÇ YERLİ ÜRETİMİ KORUMAK

Cumhurbaşkanı Kararı'yla da yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi. Buna göre, yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artışa gidildi.

ÖTV oranları yüzde 10'dan başlayan ve sırasıyla yüzde 40, yüzde 50 ve yüzde 60 olarak devam eden elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Böylece sadece elektrik motoru bulunan araçların ÖTV oranları sırasıyla yüzde 25, yüzde 55, yüzde 65 ve yüzde 75 olacak şekilde yeniden tespit edildi.

"Plug-in hibrit araçlar"da da elektrikli araçlara benzer şekilde ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Böylece halihazırda yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 70 olarak uygulanan oranlar, yüzde 45, yüzde 75 ve yüzde 85 olarak yeniden belirlendi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülecek.

HANGİ MODELLERİ ETKİLEYECEK?

NTV'de yer alan habere göre; içten yanmalı modeller için 1.4 litre ve altında olan ve 1.290.000 TL'ye kadar fiyatla satışta olan modellerin ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 70'e düşüyor. Bu modeller ile yüzde 80'den yüzde 75 ÖTV'ye düşürülen 1.4 litre ve 1.944.000 TL'ye kadar fiyatla satılan otomobillerde fiyatların düşebileceği belirtiliyor.

Elektrikli otomobillerde ise vergilerle birlikte 1.950.000 TL altında satılan modeller için yüzde 10 olarak hesaplanan ÖTV, yüzde 25 oldu. Yani Togg T10X ve Tesla Model Y Juniper SR gibi modellerin fiyatlarının da yükselmesinin beklendiği aktarılıyor.