‘Daha temiz bir Manisa’ hedefiyle il genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesinde 600 metrelik temizlik gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede dere temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi’nden geçen derede 600 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken çöpler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi.

Mahalle muhtarı Halil Oğulganmış, “MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallemiz sınırlarından geçen dere düzenli olarak temizleniyor. Böylece çalışmalarla birlikte yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olan taşkınlara karşı da önlem alınmış oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz” dedi.