Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı, Balıkesir’de düzenlenen İllerarası Süper Minikler ve Minikler Judo Turnuvası’nda 15 madalya kazanarak; turnuvaya damgasını vurdu.MANİSA (İGFA ) - Türkiye Judo Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği 2023 faaliyet programında yer alan İllerarası Süper Minikler ve Minikler Judo Turnuvası, Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda düzenlendi.

Turnuvaya 7 ilden 402 sporcu katılım sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı, müsabakalarda 7 altın madalya, 1 gümüş madalya ve 7 bronz madalya kazanarak, takım halinde şampiyon oldu. Turnuvayı 15 madalya kazanarak noktalayan yeşil beyazlı judocular, hem bireysel hem de takım halinde alınan başarıların mutluluğunu yaşadılar.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımında Taha Yasin Pınar 23 kiloda; Yavuz Selim İnci 26 kiloda; Muhammed Üveys Sevindi 30 kiloda; Muhammed Hanifi Pınar 34 kiloda; İkra Su Karadağ 32 kiloda; Ali Taha İnci 38 kiloda; Yunus Emre Efe +60 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazandı. Ufuk Öztürk 26 kiloda ikinci olarak, gümüş madalyanın sahibi oldu. Derin Avcı 28 kiloda; Hilal Lale Çetin 28 kiloda; Gizem Kıvrak 36 kiloda; Elifsu Gezen 44 kiloda; Yiğit Enes Çetin 34 kiloda; Mehmet Karakuzu 38 kiloda; Seyidhan Subaşı +60 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, Balıkesir’de düzenlenen turnuvada 15 madalya kazanan ve takım halinde şampiyon olan ekibimizi kutladı. Nalbantlar, “Katıldığı her organizasyonda elde ettiği başarılarla Manisa’mızı ve kulübümüzü gururlandıran bir takıma sahibiz. Başta antrenörlerimiz Fatih Akcan ve Erdal Bagaç olmak üzere, tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.