Balıkesir İl Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli tarafından Balıkesir’in Manyas ilçesinde iki gün nazari ve tatbiki eğitim veriliyor.

1. derece deprem bölgesinde bulunan Manyas ilçesinde AFAD personeli tarafından kurum amirleri, muhtarlar ve diğer kamu ve özel sektör personeline doğal afetlere karşı nazari ve tatbiki eğitim veriliyor. Müftülük toplantı salonunda nazari eğitim verilirken, tatbiki eğitim de Manyas merkez Çarşı cami bahçesinde yapılıyor. Manyas Kaymakamı Emre Yeşil’in katkı ve katılımlarıyla gerçekleşen eğitim toplantılarından doğal afet anında ilk yapılacak işlemler ve korunma yöntemleri ve çadır kurulması gösterildi.

AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, 2013 yılında “Afete hazır Türkiye" projesi kapsamında, afet öncesi hazırlık, afet sırası müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları olması gerektiğini, 2021 yılında Afet farkındalık yılı ilan edildiğini söyledi. Cumhuriyet’in 100. yılında Balıkesir’de 1120 personele arama, kurtarma eğitimi verildiğini, Manyas Kaymakamı Emre Yeşil’in AFAD il Müdürlüğünü ziyaret ederek, farkındalığın arttırılması Manyas ilçesinde yeni eğitimler başlatılması isteği üzerine Manyas’ta afet farkındalık, deprem öncesi, deprem sonrası ve deprem sırası eğitimleri verildiğini belirtti. Manyas -Gönen-Yenice fay hattı bulunduğunu bu nedenle eğitimin önemine vurgu yaptı. Manyas’ta iki tane deprem ölçüm istasyonu, Balıkesir’de ise 432 tane deprem ölçüm istasyonu olduğunu söyledi. Şahin, Balıkesir’de 1639 Afet ve Acil toplanma alanları bulunduğunu, bunların 50 tanesinin de Manyas ilçesinde bulunduğunu söylerken, bu alanların e-devlet üzerinden görülebileceğini belirtti.

Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ise "Manyas ilçemiz maalesef 1. derece deprem bölgesinde bu nedenle deprem konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirme noktasında ve depremi gündemden düşürmemek için AFAD İl Müdürlüğümüzden eğitim yapılmasını istedik, sağ olsunlar ilçemize gelerek iki gün süreyle eğitim verdiler ben kendilerine ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.