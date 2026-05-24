Sınav sonuçlarını beklemek, eğitim hayatında öğrencilerin en sık yaşadığı streslerden biri olarak öne çıkıyor. Kararsız kalınan cevaplar, öğretmenin değerlendirme süreci ve alınacak nihai puan, öğrencilerde meraklı bir bekleyişe neden oluyor. Ancak bu süreç yalnızca öğrenciler için değil, özellikle klasik sınavları tek tek değerlendirmek zorunda kalan öğretmenler için de yoğun ve yorucu bir mesai anlamına geliyor.

Genç girişimci Doğukan Elmas, eğitim alanındaki bu soruna çözüm üretmek amacıyla Notlandır platformunu geliştirdi. Yapay zeka destekli platform, sınav sorularını analiz ediyor, el yazılarını okuyabiliyor ve puanlama işlemlerini saniyeler içinde tamamlayarak öğretmenlerin iş yükünü önemli ölçüde azaltıyor.

SAATLER SÜREN KAĞIT OKUMALARA SON

Sistemin eğitim alanına sağladığı en önemli avantajlar arasında hız ve esneklik öne çıkıyor. Yalnızca çoktan seçmeli testlerde değil, saatler sürebilen klasik sınav kağıtlarının değerlendirilmesinde de yapay zekâdan yararlanılıyor. Platform, bu süreçte yüzde 97’ye varan doğruluk oranıyla sonuç verebiliyor. Öğretmenler, kendi cevap anahtarlarını ve soru puanlamalarını sisteme istedikleri şekilde tanımlayabiliyor. Ayrıca fiziksel sınav kâğıtları, telefon ya da cihaz kamerasıyla saniyeler içinde okutularak dijital ortama aktarılabiliyor.

"ÖĞRETMENLERİN YÜKÜ HAFİFLİYOR"

Sistem, insan kaynaklı hataları ve yorgunluktan doğan gözden kaçırmaları ortadan kaldırarak öğrenciler için en güvenilir notlandırmayı sağlıyor. Eğitimcilerin yükünü almaya talip olduklarını belirten Notlandır Kurucu Ortağı Doğukan Elmas, “Notlandır’ın hikâyesi; sınıfta sınav sonuçlarını bekleyen öğrencilerin sitemlerinden ve öğretmenlerin yaşadığı zaman kaybından doğdu. Amacımız, sınavların çok daha hızlı, tutarlı ve adil değerlendirilebileceği bir sistem oluşturmaktı. Bugün geldiğimiz noktada, eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerini tamamen dijitalleştirerek öğretmenlerimizi idari yüklerden arındırıyoruz. Öğretmenlerimizin omuzlarındaki değerlendirme yükünü hafifletiyor, sınav okuma mesaisini saniyelere indiriyor ve onlara en değerli kaynakları olan zamanı, yani hafta sonlarını geri veriyoruz” dedi.

Sistemin sunduğu bu kolaylıkları bizzat deneyimlemek isteyen ve Notlandır’a üye olan tüm eğitimciler, ilk 10 sınav kâğıdını tamamen ücretsiz olarak, hatasız bir şekilde okutabiliyor.