Balıkesir’in Manyas ilçesinde meydana gelen yangında 52 koyun telef oldu.

Manyas ilçesinin kırsal Akçaova Mahallesinde sabaha karşı meydana gelen yangında 52 koyun telef olurken, maddi hasarın iki milyonu aşkın olduğu belirtiliyor. Gönenli iş insanı Ahmet Selvi’ye ait Manyas Akçaova Mahallesinde bulunan çiftlikte sabaha karşı meydana gelen ve elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas İtfaiyesi ve tedbir amaçlı Gönen İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale ederken, yangında 52 koyun ile birlikte çiftlikteki bazı müştemilatın ve saman balyalarının yandığı açıklandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangından doğan zararın 2 milyon lirayı aştığı belirtildi.