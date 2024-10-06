Balıkesir’in Marmara ilçesinde İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 15.00 sularında Hükümet Caddesi üzerindeki İlçe Tarım Müdürlüğü binasında meydana geldi. 5 el silah sesi duyulmasının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu’nu makam odasında kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, Yakupoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yakupoğlu’nun başına 5 mermi isabet ettiği öğrenilirken, cinayeti işlediği iddia edilen Selçuk A. ise kayıplara karıştı. Murat Yakupoğlu’nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaymakam Elif Çelik de olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, Selçuk A.’nın Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu’nu eski eşiyle evleneceği dedikoduları üzerine öldürdüğü ve zanlının olay öncesinde eski eşini de öldüreceğini söylediği iddia edildi.