Marmara Denizi'nde 2021 yılında görülen müsilaj geri döndü.

Balıkesir'de Erdek Körfezi'nde dalış gerçekleştiren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, 10 metreden başlayarak 24 metreye kadar müsilajın yayıldığını gözlemledi.

DENİZ SUYU NORMALDEN 2 DERECE SICAK

Dalışlarda, deniz suyu sıcaklığının da ekim ayı ortalamasının iki derece üzerinde olduğu tespit edildi.

Yazılı basın açıklaması yapan Sarı, müsilaj hakkında bilgi vererek şu görüşleri paylaştı:

Prof. Dr. Sarı, "Sümüksü, şeffaf ve kıvamlı bir yapıda olan bu salgı, sudaki bütün mikroorganizmalar için çok uygun bir gelişme ortamı sunuyor. Mikroorganizmaların da sürece dahil olmasıyla denizde kilometrelerce uzanan tül benzeri yapılar örümcek ağı gibi uzanıp gidiyor." diyerek müsilajı tanımladı.

Açıklamasında, deniz yüzey sıcaklığı ve artan kirliliğin müsilaj oluşumunu tetiklediğini belirten Sarı, yeni müsilaj oluşumunun önüne geçmenin tek yolunun Marmara Denizi'nin atık yükünün azaltılmasıyla mümkün olduğuna dikkat çekti.

Müsilajın yeniden Marmara Denizi'ni tehdit ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Sarı, şunları kaydetti: